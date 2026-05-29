Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Unwetterfront trifft den Kreis Soest/ Zahlreiche Einsätze fordern aktuell die Feuerwehren im gesamtem Kreisgebiet

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Soest (ots)

Am Freitagabend reichte eine Unwetterfront den Kreis Soest. Die Einsatzkräfte wurden hauptsächlich zu umgestürzten Bäumen auf Fahrbahnen, Oberleitungen oder Wohngebäude alarmiert. Einsatzschwerpunkte sind Soest, Lippstadt, Lippetal und Welver. Die Bahnstrecken Soest - Dortmund und Soest - Hamm sind aktuell aufgrund von Schäden in der Oberleitung gesperrt.

In allen Städten und Gemeinden im Kreis Soest wurden die Meldeköpfe der Feuerwehr besetzt. Auch der Führungsstab des Kreises Soest ist im Rettungszentrum im Einsatz.

Kreisbrandmeister Thomas Wienecke appelliert an die Bevölkerung: " Bleiben Sie während des Unwetters möglichst Zuhause und suchen geschlossene Räume auf".

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