Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen/Unterkochen: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte am Dienstag zwischen 16:05 Uhr und 18:05 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Stettiner Straße einen dort geparkten Dacia. Anschließend verließ er den Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07361/955990 entgegen.

Lauchheim: PKW beschädigt

Zwischen Sonntag, 6 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, wurde in der Gartenstraße ein Seat beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von E-Scooter

Ein E-Scooter der Marke Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen 318WMK wurde zwischen Montagbachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 11 Uhr, in der Remsstraße entwendet. Der Scooter war hinter dem Wohnhaus abgestellt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Roller im Wert von etwa 400 Euro nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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