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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Trickdiebe in Bergneustadt unterwegs

Bergneustadt (ots)

Am Freitag (5. Juni) klingelte es gegen 14:15 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hohler Weg". Als der 77-jährige Wohnungsinhaber die Tür öffnete, standen dort zwei Frauen, die vorgaben, für eine Völkerrechtsorganisation Spenden sammeln zu wollen. Während des Gesprächs bat eine der Frauen darum, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Als sie von dort zurückkam, verabschiedeten sich die beiden Unbekannten und verließen das Haus. Der 77-Jährige stellte anschließend fest, dass aus einer Schublade im Schlafzimmer ein niedriger, vierstelliger Eurobetrag gestohlen worden war. Die beiden unbekannten Frauen waren etwa Mitte 20 Jahre alt und hatten osteuropäisches Aussehen. Eine war ca. 180 cm groß, die andere ca. 170 cm. Beide hatten schulterlange, dunkle und glatte Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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