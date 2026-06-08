Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Quad-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Reichshof (ots)

Ein 24-Jähriger aus Reichshof fuhr am 7. Juni (Sonntag) mit seinem Quad auf der Siegener Straße in Richtung der Ortschaft Odenspiel. Als der 24-Jährige gegen 18:30 Uhr die Ortschaft Wildbergerhütte durchfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Reichshofer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich nahe der Einmündung zur Straße "Im Bruch".

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