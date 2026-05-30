Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube in 18586 Göhren

Göhren auf Rügen (ots)

Am 30.05.2026 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in Göhren auf Rügen ein Brand einer Gartenlaube. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Speicher einer Photovoltaik-Anlage (Balkonkraftwerk) auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Das Feuer griff auf die Front und das Dach der hölzernen Gartenlaube über. Zwei Gäste eine nahegelegenen Pension bemerkten den Brand und setzten Feuerlöscher zur Bekämpfung des Feuers ein. Die, kurze Zeit später, eintreffenden 18 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Göhren, brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten somit das vollständige Abbrennen der Gartenlaube. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell