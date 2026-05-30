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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube in 18586 Göhren

Göhren auf Rügen (ots)

Am 30.05.2026 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in Göhren auf Rügen ein 
Brand einer Gartenlaube.
Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Speicher einer 
Photovoltaik-Anlage (Balkonkraftwerk) auf Grund eines technischen 
Defektes in Brand.
Das Feuer griff auf die Front und das Dach der hölzernen Gartenlaube 
über. Zwei Gäste eine nahegelegenen Pension bemerkten den Brand und 
setzten Feuerlöscher zur Bekämpfung des Feuers ein. Die, kurze Zeit 
später, eintreffenden 18 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Göhren,
brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten somit das 
vollständige Abbrennen der Gartenlaube.
Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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