Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Widerstand gegen Polizeibeamte nach Blutprobenentnahme

Lippetal-Oestinghausen^ (ots)

In der Nacht zu Samstag (23. Mai 2026) kam es gegen 00:05 Uhr auf der B475 im Bereich Oestinghausen zu einem Verkehrsunfall unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss.

Ein 41-jähriger Mann aus dem Lippetal war mit seinem Skoda nach bisherigen Erkenntnissen von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben zum Stehen gekommen.

Zeugen hatten den verunfallten Pkw im Bereich der Oesterheide festgestellt und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Fahrer nicht mehr am Fahrzeug. Er konnte kurze Zeit später in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden werden. Nach Angaben der Zeugen hatte sich der Mann zuvor noch auf dem Fahrersitz des Fahrzeugs befunden und war anschließend geflüchtet.

Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Mann deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Beschuldigte.

Da der Verdacht bestand, dass der Mann sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Hierbei leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Am Fahrzeug sowie an mehreren jungen Bäumen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

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