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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Bäckerei in Anröchte - Tresor entwendet

Anröchte (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 24.05.26, 15 Uhr - 25.05.26, 09:40 Uhr in eine Bäckerei an der Boschstraße in Anröchte eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite Zutritt zu dem Firmengebäude der Bäckerei. Das betroffene Fenster wies deutliche Hebelspuren auf. Zudem konnten Schuhabdruckspuren an den Fensterbänken festgestellt werden.

Im Inneren beschädigten die Täter unter anderem einen Bewegungsmelder sowie eine Deckenlampe, offenbar um eine Auslösung der Beleuchtung zu verhindern. Darüber hinaus wurden mehrere Türen im Gebäude gewaltsam geöffnet.

Aus einem Büroraum entwendeten die Täter einen Tresor, der auf einem Tisch stand. Nach Angaben des Geschädigten befand sich in dem Tresor kein Inhalt.

Die Täter verließen das Gebäude anschließend über ein weiteres Fenster.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Boschstraße oder der Völlinghauser Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02941 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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