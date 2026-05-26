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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter durchsuchen gesamtes Wohnhaus

Geseke (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 22.05.2026, 15:45 Uhr, und Samstag, dem 23.05.2026, 14:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Sandgraben" in Geseke ein.

Die Geschädigten kehrten am Samstagnachmittag aus dem Urlaub zurück und bemerkten bereits im Garten erste Veränderungen. Kurz darauf stellten sie ein beschädigtes Fenster im Bereich der Waschküche fest und verständigten die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter vermutlich über eine Gartenmauer Zugang zum Grundstück. Anschließend versuchten sie zunächst erfolglos, eine Fensterscheibe einzuschlagen, bevor sie das Fenster mit einem Werkzeug aufhebelten und in das Wohnhaus eindrangen.

Im Inneren wurden nahezu sämtliche Räume durchsucht. Dabei beschädigten die Täter unter anderem Bewegungsmelder im Bereich der Terrassentür. Zudem wurde ein im Keller befestigter Tresor von der Wand getrennt und gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen befand sich darin Bargeld im vierstelligen Bereich.

Weiterhin entwendeten die Täter Schmuck aus dem Schlafzimmer der Geschädigten. Die genaue Schadenshöhe sowie das vollständige Diebesgut konnten vor Ort noch nicht abschließend festgestellt werden.

Besonders auffällig war, dass die Täter offenbar versucht haben, Spuren mit Reinigungsmitteln zu beseitigen. Entsprechende Rückstände wurden an zahlreichen Oberflächen und Türen festgestellt. Zudem konnten deutliche Schuhspuren im gesamten Wohnhaus gesichert werden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Am Sandgraben" beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02941 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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