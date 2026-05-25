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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Lippstadt (ots)

Auf der Stirper Straße in Lippstadt kam es am Montagmorgen, gegen 00:20 Uhr, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. In Höhe der Von-Hoerde-Straße kam ein 43-jähriger Mann aus Rietberg mit seinem E-Scooter zu Fall. Hierbei erlitt der Fahrzeugführer schwere Kopfverletzungen. Nach einer zunächst angenommenen Lebensgefahr hat sich der Zustand des Mannes mittlerweile stabilisiert. Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-9100-0 bei der Polizeiwache Lippstadt zu melden.(jk)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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