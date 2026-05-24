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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Umspannwerk

Soest (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 3:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände des im Bau befindlichen Umspannwerks an dem Senator-Schwartz-Ring in Soest ein. Es wurden mehrere Zugangstüren des Gebäudes, eines Containers sowie eines Baustellenanhängers beschädigt. Eine Kaffeemaschine, diverse Kabel und ein Spannungsprüfer wurden durch die Täter zum Abtransport bereitgelegt und an der Örtlichkeit hinterlassen. Konkrete Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Ein Zeuge konnte beobachten wie sich ein Van mit ausländischen Kennzeichen von dem Gelände entfernt hat. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei Soest zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (As)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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