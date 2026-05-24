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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brandstiftung an Mehrfamilienhaus - Täter flüchtig

Warstein - Suttrop (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:25 Uhr zündeten unbekannte Täter Sperrmüll, welcher sich draußen vor einem Mehrfamilienhaus auf der Kreisstraße in Suttrop befand, an. Die Flammen schlugen über ein darüber befindliches Vordach auf das Wohnhaus über. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers befanden sich drei Personen in dem Haus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Warstein gelöscht werden. Alle Bewohner blieben unverletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 02902-91000 bei der Polizeiwache Warstein zu melden oder die nächstgelegene Polizeiwache aufzusuchen. (As)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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