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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frau von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Möhnesee (ots)

Der Polizei wurde am Mittwoch (20. Mai) gemeldet, dass eine 44-Jährige am vergangenen Donnerstag (14. Mai) in Möhnesee-Delecke von einem unbekannten Hund gebissen wurde.

Die Frau aus Möhnesee ging nach eigenen Angaben gegen 13:30 Uhr mit ihren beiden Hunden an einem Feld im Bereich des Büecker Wegs spazieren. Plötzlich sei ein Hund aus einem Waldstück gekommen und auf die Hunde der 44-Jährigen losgegangen. Dabei habe er der Frau in die Hand gebissen. Danach sei das Tier in Richtung Kapellenweg davon gelaufen.

Bei dem Hund handelte es sich laut der 44-Jährigen um einen Zwergpincher. Ein Halter oder eine Halterin sei nirgends zu sehen gewesen. Die Frau habe ihre Verletzungen zunächst ambulant in einem Krankenhaus behandeln lassen. Weil ihre Hand jedoch später angeschwollen sei, sei sie schließlich stationär aufgenommen worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Hund bzw. dessen Halter oder Halterin machen können. Hinweise werden telefonisch unter 02921/91000 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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