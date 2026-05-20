Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Festnahmen nach Sprengung von Zigarettenautomat

Lippstadt (ots)

Nach einer weiteren Sprengung eines Zigarettenautomaten in Lippstadt hat die Polizei am Dienstag (19. Mai) zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Anwohner meldeten der Polizei gegen 2:40 Uhr eine Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Stirper Straße. Sie berichteten von zwei Personen, die nach der Tat auf einem Fahrrad und auf einem E-Scooter geflüchtet seien.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten Einsatzkräfte einen der mutmaßlichen Täter auf einem E-Scooter im Bereich des Theodor-Heuss-Parks. Er versuchte zu flüchten, wurde aber kurz darauf zu Boden gebracht. Dabei setzte der Mann Pfefferspray ein und verletzte den Beamten leicht.

Es handelte sich um einen 26-jährigen Mann aus Lippstadt, der vorläufig festgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer weiteren Tatverdächtigen: Eine 17-Jährige aus Erwitte wurde am Vormittag ebenfalls vorläufig festgenommen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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