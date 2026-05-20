Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrrad kollidiert mit Auto - 64-Jährige lebensgefährlich verletzt

Lippstadt (ots)

Eine 64-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagnachmittag (19. Mai) bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt lebensgefährlich verletzt.

Die Frau aus Lippstadt fuhr gegen 16:30 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Lipperoder Straße über die Kreuzung mit der B55 auf die Lippestraße und wollte dann nach links in den Margaretenweg abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlängelte sie sich dazu durch verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge und kollidierte dann mit dem entgegenkommenden Opel Crossland X eines 19-jährigen Mannes aus Lippstadt.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 64-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Während der Unfallaufnahme, die ein VU-Team der Polizei Paderborn übernahm, kam es zu Sperrungen im Bereich der Unfallstelle. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

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