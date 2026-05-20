PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrrad kollidiert mit Auto - 64-Jährige lebensgefährlich verletzt

Lippstadt (ots)

Eine 64-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagnachmittag (19. Mai) bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt lebensgefährlich verletzt.

Die Frau aus Lippstadt fuhr gegen 16:30 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Lipperoder Straße über die Kreuzung mit der B55 auf die Lippestraße und wollte dann nach links in den Margaretenweg abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlängelte sie sich dazu durch verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge und kollidierte dann mit dem entgegenkommenden Opel Crossland X eines 19-jährigen Mannes aus Lippstadt.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 64-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Während der Unfallaufnahme, die ein VU-Team der Polizei Paderborn übernahm, kam es zu Sperrungen im Bereich der Unfallstelle. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 08:01

    POL-SO: Elfjähriger verletzt - E-Scooterfahrer gesucht

    Erwitte (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr in Erwitte zu einem Unfall zwischen einem elfjährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten E-Scooterfahrer. Im Kreuzungsbereich Alter Hellweg / Försterweg stießen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen, wodurch der Elfjährige leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten verließen kurz darauf die Unfallstelle. Als der Elfjährige zu Hause seinen Eltern vom ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 07:55

    POL-SO: Graffiti an Gesamtschule

    Bad Sassendorf (ots) - An der INI Gesamtschule in Bad Sassendorf wurden am vergangenen Wochenende Wände und Scheiben beschmiert. In der Zeit zwischen Freitag (15. Mai), 18 Uhr, und Montag (18. Mai), 7 Uhr, haben bislang unbekannte Täter im Innenhof der Schule mehrere, zum Teil großflächige Graffiti an Wände und Scheiben angebracht. An einer Wand sind unter anderem die Schriftzüge "SYX" und "161" zu sehen. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 07:45

    POL-SO: Diebstahl von Außengastronomie-Mobiliar in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 02:36 Uhr im Bereich eines Restaurants an der Lange Straße zu einem Diebstahl von Außengastronomie-Mobiliar. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht mehrere Tische und Bänke aus dem Außenbereich des Restaurants. Der Geschäftsführer des Restaurants stellte am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren