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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Außengastronomie-Mobiliar in Lippstadt

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 02:36 Uhr im Bereich eines Restaurants an der Lange Straße zu einem Diebstahl von Außengastronomie-Mobiliar.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht mehrere Tische und Bänke aus dem Außenbereich des Restaurants.

Der Geschäftsführer des Restaurants stellte am Sonntagmittag das Fehlen der Möbel fest und sichtete daraufhin die vorhandenen Videoaufzeichnungen. Auf diesen sind zur genannten Tatzeit vier bislang unbekannte Personen zu erkennen - drei Männer und eine Frau im geschätzten Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Die Personen näherten sich aus Richtung Bahnhof dem Außenbereich des Restaurants und entwendeten dort mehrere gesicherte Möbelstücke.

Nach bisherigen Angaben wurden insgesamt drei Tische und sechs Bänke im Eingangsbereich sowie zwei weitere rote Tische und vier Stühle entwendet. Die Möbel waren mit einer Seilsicherung und einem Schloss gesichert. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Seilsicherung durchtrennt beziehungsweise aufgebrochen worden war.

Bereits am 05.04.2026 war es nach Angaben des Geschädigten zu einem ähnlichen Diebstahl gekommen. Damals wurden vier Bänke und zwei Tische im Wert von ebenfalls mehreren tausend Euro entwendet. Auch in diesem Fall waren die Möbel gesichert gewesen.

Die Videoaufzeichnungen werden nun ausgewertet.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 oder der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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