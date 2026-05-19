Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Elfjähriger verletzt - E-Scooterfahrer gesucht

Erwitte (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr in Erwitte zu einem Unfall zwischen einem elfjährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten E-Scooterfahrer. Im Kreuzungsbereich Alter Hellweg / Försterweg stießen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen, wodurch der Elfjährige leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten verließen kurz darauf die Unfallstelle. Als der Elfjährige zu Hause seinen Eltern vom Unfallgeschehen berichtete, alarmierten diese die Polizei. Der E-Scooterfahrer soll männlich, 30-35 Jahre alt und ca. 180 -185 cm groß sein. Er sei mit einem auffälligen schwarz-roten Scooter gefahren. Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten E-Scooterfahrer machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02921-91000 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell