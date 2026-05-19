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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Graffiti an Gesamtschule

Bad Sassendorf (ots)

An der INI Gesamtschule in Bad Sassendorf wurden am vergangenen Wochenende Wände und Scheiben beschmiert.

In der Zeit zwischen Freitag (15. Mai), 18 Uhr, und Montag (18. Mai), 7 Uhr, haben bislang unbekannte Täter im Innenhof der Schule mehrere, zum Teil großflächige Graffiti an Wände und Scheiben angebracht. An einer Wand sind unter anderem die Schriftzüge "SYX" und "161" zu sehen.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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