Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Gegenstände von Brücke auf Lkw geworfen

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstagnachmittag, dem 19. Mai 2026, kam es gegen 15:33 Uhr auf der B475 im Bereich des Spreitwegs zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich mehrere Jugendliche auf einer Brücke auf, die über die B475 führt. Von dort sollen verschiedene Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen worden sein. Unter anderem wurden rohe Hühnereier sowie ein mit Wasser gefüllter 5-Liter-PET-Kanister eingesetzt.

Ein in Richtung Möhnesee fahrender Lastkraftwagen wurde durch den herabgeworfenen Kanister am Fahrerhaus getroffen. Der Fahrer blieb nach aktuellem Stand unverletzt. Am Führerhaus entstand jedoch Sachschaden. Durch den Aufprall wurde unter anderem ein Fach im Innenraum des Fahrerhauses beschädigt.

Vor Ort konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte zahlreiche Spuren festgestellt und sichergestellt werden. Neben einem aufgeplatzten PET-Kanister wurden mehrere zerbrochene Eier, ein leerer Eierkarton sowie verschiedene Papierstücke entlang der Fahrbahn aufgefunden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung sowie die weiteren Ermittlungen.

Der geschädigte Lkw-Fahrer gab an, vier Jugendliche auf der Brücke gesehen zu haben. Einer der Jugendlichen habe den Wasserkanister gezielt auf den Lkw geworfen. Anschließend seien die Personen in Richtung Bad Sassendorf geflüchtet.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die die verdächtigen Jugendlichen beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Die Polizei weist mit Nachdruck darauf hin, dass das Werfen von Gegenständen auf fahrende Fahrzeuge kein "Streich", sondern eine lebensgefährliche Straftat ist. Bereits ein kleiner Gegenstand kann bei den gefahrenen Geschwindigkeiten auf Bundesstraßen zu schweren Verkehrsunfällen mit tödlichen Folgen führen. In diesem Fall traf der geworfene Wasserkanister unmittelbar das Fahrerhaus des Lastkraftwagens und damit den Bereich direkt über dem Fahrzeugführer.

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und prüft weitere Straftatbestände. Es drohen empfindliche strafrechtliche Konsequenzen.

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