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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rechtsradikale Symbole in Haustür geritzt

Soest (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Hauseingangstür an der französischen Kapelle in Soest ein rechtsradikales Symbol geritzt. Bereits vor zwei Wochen hatten die Bewohner ein erstes Symbol in der Tür festgestellt. Beide Vorfälle wurden zur Anzeige gebracht. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 0292191000 oder bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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