Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw kollidiert mit einem Baum - eine Person lebensgefährlich verletzt

Rüthen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 33-jähriger Mann aus Rüthen gegen 0:57 Uhr die Lange Wenne (K 70) in Fahrtrichtung Altenrüthen. Im Bereich einer Linkskurve geriet sein Pkw ins Schleudern. Der Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Dortmunder Unfallklinik zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße Lange Wenne komplett gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (As)

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