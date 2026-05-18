Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Steinwurf auf Autobahn

Augsburg (ots)

Gersthofen - Am Sonntag (17.05.2026), gegen 12.15 Uhr beschädigte ein Stein die Windschutzscheibe eines Autos auf der A8. Ein 26 Jähriger fuhr auf der A 8 in Richtung München. Beim Unterfahren einer Brücke, nahe der Anschlussstelle Neusäß, hörte er einen Schlag und stellte später drei kleine Einschläge an der Windschutzscheibe fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen. Der 26 jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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