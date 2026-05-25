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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradunfall mit schwer verletzter Person

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Pfingstmontag, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf der Wickeder Straße, zwischen den Ortsteilen Wiehagen und Schlückingen, ein Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau aus Essen war in einer Gruppe von mehreren Motorrädern in Richtung Schlückingen unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr sie mit ihrer Kawasaki geradeaus und stürzte dadurch in den Graben. Hierbei erlitt sie schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau einem Krankenhaus zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-9100-2834 bei der Polizeiwache Werl zu melden.(jk)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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