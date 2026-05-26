Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand an Mehrfamilienhaus in Warstein - Bewohner rechtzeitig gerettet

Warstein (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24.05.2026) kam es gegen 01:25 Uhr zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus an der Kreisstraße in Warstein.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst ein Sofa, das unmittelbar vor dem Gebäude stand, in Brand. Die Flammen schlugen anschließend auf die Hausfassade und ein Vordach über. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte stand das Sofa bereits in Vollbrand.

Mehrere couragierte Ersthelfer reagierten umgehend und versuchten, brennende Gegenstände von der Hauswand wegzuschieben sowie Bewohner aus dem Gebäude zu retten. Dabei wurden unter anderem Türen gewaltsam geöffnet, um schlafende Bewohnerinnen rechtzeitig aus ihren Wohnungen zu bringen.

Durch einen eingesetzten Feuerlöscher konnte das Feuer zunächst durch die Polizei eingedämmt werden, bevor die Feuerwehr den Brand vollständig löschte.

Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Bewohner des Hauses kamen vorübergehend bei Angehörigen und Bekannten unter.

Zeugen berichteten von mehreren Jugendlichen, die sich kurz vor dem Brandausbruch im Bereich der Kreisstraße aufgehalten haben sollen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02902 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

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