Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Exhibitionistische Handlung in Parkanlage - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Freitagmorgen (22.05.2026) kam es gegen 07:55 Uhr in einer Parkanlage an der Landsberger Straße in Lippstadt zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil mehrerer Schülerinnen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei minderjährige Geschädigte auf dem Weg zur Kopernikusschule. Nachdem sie zuvor einen Discounter an der Erwitter Straße besucht hatten, gingen sie durch die Parkanlage zwischen Bunsenstraße und Landsberger Straße.

Dort fiel ihnen eine unbekannte männliche Person auf, die sich hinter einem Gebüsch aufhielt. Nach Angaben der Schülerinnen manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil und hielt gleichzeitig ein Mobiltelefon in Richtung der Mädchen. Zudem soll sich der Tatverdächtige mehrfach auffällig umgesehen haben. Anschließend entfernte sich der Mann mit einem schwarzen Fahrrad aus der Parkanlage.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Eine weitere Zeugin, die sich ebenfalls auf dem Weg zur Kopernikusschule befand, bestätigte die Beobachtungen teilweise. Sie bemerkte ebenfalls einen Mann in einem Gebüsch mit einem Mobiltelefon in der Hand.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 30 bis 35 Jahre alt - circa 180 bis 185 cm groß - normale bis leicht korpulente Statur - blonde bis braune kurze Haare - brauner Bartstoppelansatz - schwarze, eckige Brille - schwarzer Pullover - grau-schwarze Jeans - schwarzes Fahrrad

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Parkanlage gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02941 91000 oder auf jeder Polizeidienstststelle zu melden.

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