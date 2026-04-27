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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Haus brennt nieder - Drogenplantage in Nachbarschaft entdeckt

Bremke (ots)

Am Freitag (24.04.2026) brannte im Brunnenweg in Bremke ein Fachwerkhaus nieder.

Gegen 19:20 Uhr erreichten alarmierte Feuerwehrkräfte das Gebäude, als dieses bereits in Vollbrand stand. Der 69 Jahre alte Bewohner des Hauses wurde verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Um benachbarte Anwohner vor der Gefahr zu schützen, wurden diese gemeinsam durch Polizisten und Feuerwehrkräfte evakuiert. Dabei wurde ein Haus, bei dem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in diesem noch Personen befanden, durch die Kräfte betreten. Bei der Überprüfung fanden sie in diesem eine professionelle Indoorplantage mit Cannabispflanzen vor.

Die Einsatzkräfte der Polizei beschlagnahmten die Pflanzen, sowie Equipment der Anlage. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Beschuldigter identifiziert werden, der sich nun für den unerlaubten und gewerbsmäßigen Anbau verantworten muss.

Die Ursache der Brandentstehung ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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