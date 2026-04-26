Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Bombenentschärfung in Hameln - Ca. 1000 Kräfte im Einsatz

Hameln (ots)

Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Hameln ist neben der Stadt Hameln eine große Zahl an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei, THW, Rettungsdienst und der Bundespolizei am Sonntag (26.04.2026) im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ist an diesem Tag auch für die Überwachung des Evakuierungsgebietes im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe für die Stadt Hameln tätig. Neben Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion sind mit Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Polizeidirektion (Bereitschaftspolizei und Technische Einsatz-Einheit), Diensthundeführern der PD Göttingen und der Reiterstaffel der PD Hannover ca. 200 Polizeikräfte seit dem frühen Morgen im Einsatz.

Die Stadt Hameln berichtet über ihre Sozialen Medien "Facebook" und "Instagram" (hameln.de). Für Fragen ist ein Bürger-Telefon geschaltet. Die Nummer lautet 0800/426 356 5.

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden informiert ebenfalls auf ihren Social Media-Kanälen: Instagram (polizei.weserbergland) Facebook (Polizei Weserbergland) WhatsApp (Polizei Weserbergland)

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