Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Körperverletzung in Gaststätte - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Holzminden (ots)

In der Nacht zum Samstag (25.04.2026) kam es gegen 0:30 Uhr in einer Gaststätte in der Zeppelinstraße in Holzminden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gästen und einem Mitarbeiter der Lokalität.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das spätere Opfer, ein Mitarbeiter der Gaststätte, zunächst in verbale Streitigkeiten mit mehreren Gästen. In der Folge schlugen die bislang unbekannten Beschuldigten mehrfach mit Fäusten auf den Mann ein. Zudem trat einer der Täter dem bereits am Boden liegenden Opfer mit beschuhtem Fuß gegen den Kopf.

Anschließend entfernten sich die Beschuldigten mit einem Pkw vom Tatort.

Die Polizei Holzminden bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 05531/958-0 zu melden.

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