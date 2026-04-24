Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trikefahrer bei Unfall schwer verletzt

Lauenförde (ots)

Am Donnerstag (23.04.2026) verunfallte auf der Bundesstraße 241 bei Lauenförde ein Trikefahrer schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 86 Jahre alte Mann aus Düsseldorf gegen 15:44 Uhr mit seinem Trike die Bundesstraße im Bereich der Siekstraße in Richtung Lauenförde. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Grund dafür war nach jetzigem Ermittlungsstand möglicherweise eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Das Trike kippte um und wurde einige Meter weit geschleudert, bis es im Grünstreifen an einem Verkehrszeichen zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurde der Senior schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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