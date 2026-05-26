Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch auf Baustellengelände in Soest - Werkzeuge im Wert von rund 12.000 Euro entwendet

Soest (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zugang zu einem Baustellengelände an der Oestinghauser Landstraße / Ecke Schleswiger Ring in Soest.

Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter den gesicherten Bauzaun im Eingangsbereich und brachen anschließend insgesamt fünf von zehn dort abgestellten Baustellencontainern auf. Die Container gehören verschiedenen auf der Baustelle tätigen Firmen.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass mehrere Vorhängeschlösser gewaltsam entfernt worden waren. Zudem wurden Hebelspuren an mindestens einem Container festgestellt. Im Inneren der Container wurden Schränke und Spinde durchwühlt. Ein sogenannter Kuhfuß, der möglicherweise als Tatwerkzeug genutzt wurde, konnte in einem Container aufgefunden und durch die Kriminalpolizei sichergestellt werden.

Entwendet wurden nach derzeitigem Stand unter anderem: zwei Bohrmaschinen zwei Baustellenlaser zwei Schlagschrauber zwei elektrische Blechscheren zwei Gewindeschneider zwei Aluflex-Geräte

Der Gesamtwert der gestohlenen Werkzeuge wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge hatte den Einbruch am frühen Samstagmorgen bemerkt und die Polizei verständigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 22.05.2026, 19:00 Uhr, und dem 23.05.2026, 05:00 Uhr.

Die Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die Spurensicherung. Zudem werden vorhandene Videoaufzeichnungen eines auf dem Gelände installierten Videotowers ausgewertet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

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