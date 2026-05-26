PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch auf Baustellengelände in Soest - Werkzeuge im Wert von rund 12.000 Euro entwendet

Soest (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zugang zu einem Baustellengelände an der Oestinghauser Landstraße / Ecke Schleswiger Ring in Soest.

Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter den gesicherten Bauzaun im Eingangsbereich und brachen anschließend insgesamt fünf von zehn dort abgestellten Baustellencontainern auf. Die Container gehören verschiedenen auf der Baustelle tätigen Firmen.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass mehrere Vorhängeschlösser gewaltsam entfernt worden waren. Zudem wurden Hebelspuren an mindestens einem Container festgestellt. Im Inneren der Container wurden Schränke und Spinde durchwühlt. Ein sogenannter Kuhfuß, der möglicherweise als Tatwerkzeug genutzt wurde, konnte in einem Container aufgefunden und durch die Kriminalpolizei sichergestellt werden.

Entwendet wurden nach derzeitigem Stand unter anderem: zwei Bohrmaschinen zwei Baustellenlaser zwei Schlagschrauber zwei elektrische Blechscheren zwei Gewindeschneider zwei Aluflex-Geräte

Der Gesamtwert der gestohlenen Werkzeuge wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge hatte den Einbruch am frühen Samstagmorgen bemerkt und die Polizei verständigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 22.05.2026, 19:00 Uhr, und dem 23.05.2026, 05:00 Uhr.

Die Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die Spurensicherung. Zudem werden vorhandene Videoaufzeichnungen eines auf dem Gelände installierten Videotowers ausgewertet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 08:53

    POL-SO: Einbruch in Bäckerei in Anröchte - Tresor entwendet

    Anröchte (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 24.05.26, 15 Uhr - 25.05.26, 09:40 Uhr in eine Bäckerei an der Boschstraße in Anröchte eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite Zutritt zu dem Firmengebäude der Bäckerei. Das betroffene Fenster wies deutliche Hebelspuren auf. Zudem konnten Schuhabdruckspuren an den ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 08:26

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter durchsuchen gesamtes Wohnhaus

    Geseke (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 22.05.2026, 15:45 Uhr, und Samstag, dem 23.05.2026, 14:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Sandgraben" in Geseke ein. Die Geschädigten kehrten am Samstagnachmittag aus dem Urlaub zurück und bemerkten bereits im Garten erste Veränderungen. Kurz darauf stellten sie ein ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 08:10

    POL-SO: Exhibitionistische Handlung in Parkanlage - Polizei sucht Zeugen

    Lippstadt (ots) - Am Freitagmorgen (22.05.2026) kam es gegen 07:55 Uhr in einer Parkanlage an der Landsberger Straße in Lippstadt zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil mehrerer Schülerinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei minderjährige Geschädigte auf dem Weg zur Kopernikusschule. Nachdem sie zuvor einen Discounter an der Erwitter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren