Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Sagard (ots)

Am 29.05.2026 gegen 14:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 96 zwischen Sassnitz und Sagard zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und erheblichem Sachschaden. Die 34-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Skoda Scala befuhr die B96 aus Richtung Sagard kommend in Richtung Sassnitz. Ungefähr 50 Meter hinter der sogenannten "Klementelvitzer Kurve" musste sie aufgrund eines Staus ihre Geschwindigkeit reduzieren und ließ daher ihr Fahrzeug langsam .an das Stauende heranrollen. Ein nachfolgender 45-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Skoda Octavia schätzte aus ungeklärter Ursache die Verkehrssituation falsch ein und kollidierte mit dem vorausfahrenden Pkw. Der Fahrer des Skoda Oktavia verletzte sich leicht und wurde ambulant behandelt. Die Fahrzeugführerin des Skoda Scala erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Infolge des Unfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten durch angeforderte Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B96 wurde für ca. eine Stunde vollgesperrt. Gegen den 45-jährigen Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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