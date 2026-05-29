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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Sagard (ots)

Am 29.05.2026 gegen 14:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 96 zwischen
Sassnitz und Sagard zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und 
erheblichem Sachschaden. Die 34-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw 
Skoda Scala befuhr die B96 aus Richtung Sagard kommend in Richtung 
Sassnitz. Ungefähr 50 Meter hinter der sogenannten "Klementelvitzer 
Kurve" musste sie aufgrund eines Staus ihre Geschwindigkeit 
reduzieren und ließ daher ihr Fahrzeug langsam .an das Stauende 
heranrollen.
Ein nachfolgender 45-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Skoda Octavia 
schätzte aus ungeklärter Ursache die Verkehrssituation falsch ein und
kollidierte mit dem vorausfahrenden Pkw.
Der Fahrer des Skoda Oktavia verletzte sich leicht und wurde ambulant
behandelt.
Die Fahrzeugführerin des Skoda Scala erlitt bei dem Zusammenstoß 
einen Schock und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. 
Infolge des Unfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, der 
Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten
durch angeforderte Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B96 
wurde für ca. eine Stunde vollgesperrt. Gegen den 45-jährigen 
Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen 
Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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