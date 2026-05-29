Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 79-Jährigen aus Waren/Müritz
Waren/Müritz (ots)
Die seit dem 29.05.2026 in Waren vermisste 79-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
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