POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 14-Jährigen in Trantow

Elmenhorst (LK V-R) (ots) - Am heutigen Freitag, dem 29. Mai 2026, wurde der Polizei gegen 10:45 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Elmenhorst gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einem verschlossenen Kellerraum zu einer starken Rauchentwicklung. Die Brandursache ist bislang unklar. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr evakuierten die Bewohner des Hauses vorsorglich unter ...

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