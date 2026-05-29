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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Mehrfamilienhaus in Elmenhorst

Elmenhorst (LK V-R) (ots)

Am heutigen Freitag, dem 29. Mai 2026, wurde der Polizei gegen 10:45 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Elmenhorst gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einem verschlossenen Kellerraum zu einer starken Rauchentwicklung. Die Brandursache ist bislang unklar.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr evakuierten die Bewohner des Hauses vorsorglich unter anderem über eine Drehleiter. Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

Nachdem der Brand gelöscht worden war, wurden die Räumlichkeiten durch die Feuerwehr gelüftet. Das Mehrfamilienhaus blieb weiterhin bewohnbar, sodass die Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer möglichen Brandstiftung aufgenommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund kommt ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Zudem sichert der Kriminaldauerdienst derzeit Spuren am Ereignisort.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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