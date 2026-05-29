POL-NB: 79-Jährige wird vermisst

Wolgast (ots) - In den letzten 24 Stunden kam es im Wolgaster Stadtgebiet gleich zu zwei Unfällen mit Verletzten. Bereits am gestrigen Tag, 28. Mai 2026, kam es gegen 15:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Netzebander Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Pole mit seinem Transporter die Netzebander Straße aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Kröslin. Zeitgleich befuhr eine 37-jährige ...

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