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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 79-Jährige wird vermisst

Waren (Müritz) (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach einer Frau, die in Waren als vermisst gilt. Alle Infos und ein Foto zur Veröffentlichung sind hier zu finden: https://tinyurl.com/yc3mtf3k

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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