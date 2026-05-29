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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Endstation Schotterpiste - Alkoholisierte Autofahrerin strandet in Zinnowitzer Baustelle

Zinnowitz (ots)

Zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall wurden Beamte des Polizeireviers Heringsdorf Donnerstagnacht (28.05.2026) gegen 22:40 Uhr gerufen. Der Einsatzort: Eine Baustelle auf der Ahlbecker Straße, kurz vor dem Ortsausgang Zinnowitz, in Fahrtrichtung Wolgast. Vor Ort bot sich den Beamten allerdings ein anderes Bild.

Eine 57-jährige Deutsche hatte sich mit ihrem PKW Suzuki auf der Schotterbahn bei der Baustelle festgefahren und konnte sich aus dieser Lage nicht mehr befreien. Auf Nachfrage wie die Frau an den unwegsamen Ort gelangt sei, fand die 57-Jährige aber keine rechte Antwort.

Die Ursache für den Orientierungsverlust war für die Beamten jedoch schnell ausgemacht: Die 57-Jährige machte einen sichtlich alkoholisierten Eindruck und räumte ein, im Vorfeld einige Cocktails konsumiert zu haben. Wie und weshalb sie sich nun auf der Schotterpiste der Baustelle befand konnte sie nicht erklären, räumte allerdings ein, den Wagen selbst dorthin gesteuert zu haben.

Dabei hatte sie jedoch Glück im Unglück, denn es entstand weder Sachschaden an ihrem PKW noch Fremdschaden. Verletzt wurde bei der Irrfahrt auch niemand.

Weniger glimpflich ging es allerdings für die Autofahrerin aus. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab um 23:22 Uhr einen Wert von 1,51 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein der Frau wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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