Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Suche nach 16-Jähriger
Neukalen/Dargun (ots)
Die Polizei sucht aktuell nach einer Jugendlichen aus dem Bereich Neukalen, die zuletzt gestern Morgen in Dargun gesehen wurde.
Konkreteres sowie ein Foto der Gesuchten zur Veröffentlichung sind hier zu finden:
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