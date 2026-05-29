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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach 16-Jähriger

Neukalen/Dargun (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einer Jugendlichen aus dem Bereich Neukalen, die zuletzt gestern Morgen in Dargun gesehen wurde.

Konkreteres sowie ein Foto der Gesuchten zur Veröffentlichung sind hier zu finden:

https://tinyurl.com/ybk24dvk

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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