Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer in 17192 Waren

Waren (ots)

Am 28.05.2026 gegen 15:30 Uhr kam es in Waren an der Kreuzung Engelsplatz / Röbeler Chaussee / Mozartstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 14 jähriger Radfahrer die Mozartstraße aus Richtung Schweriner Damm in Richtung des Kreuzungsbereiches. Dabei befuhr er verkehrswidrig auf dem linken Radweg der Mozartstraße. Zur gleichen Zeit befuhr die 49-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Opel den Friedrich-Engels-Platz aus Richtung Dietrich-Bonhoefer-Straße kommend in Richtung Kreuzungsbereich. An der Kreuzung beabsichtige nach links in die Mozartstraße abzubiegen. Dabei beachtete sie nicht den Radfahrer, welcher auf Höhe des Überganges die Fahrbahn in Richtung des Friedrich-Engels-Platzes überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer. Hierbei schlug der Radfahrer mit seinem ungeschützten Kopf gegen die Frontscheibe des PKW. Dadurch zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.100,-EUR.

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