Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus auf der L29 bei Binz (LK V-R)

Binz (ots)

Im Zusammenhang mit dem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW Seat und einem Linienbus am 27.05.2026 gegen 16:00 Uhr auf der L29 zwischen Serams und Binz bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen. (siehe dazu Meldung vom 27.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6283252)

Insbesondere werden die Fahrzeugführer gesucht, die sich unmittelbar hinter dem beteiligten PKW Seat oder dem Linienbus befanden und Angaben zum Fahrverhalten oder zum Unfallhergang machen können.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392 3070, über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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