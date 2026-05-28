Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei leicht verletzte Personen nach Unfall zwischen E-Bike und PKW in Loitz

Loitz (LK VG) (ots)

Am 27.05.2026 gegen 17:30 ereignete sich in Loitz, Ortsteil Schwinge, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Bike. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem E-Bike den gemeinsamen Fuß- und Radweg aus Richtung Schwinge in Richtung Loitz. Dabei befand sich seine 4-jährige Tochter als Mitfahrerin auf einem am Fahrrad befestigten Kindersitz. Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem PKW Skoda von seinem Grundstück auf die B194 zu fahren. Hierzu musste er den vorhandenen Fuß- und Radweg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und E-Bike, in dessen Folge wurde sowohl der E-Bike Fahrer als auch die Mitfahrerin leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des E-Bike Fahrers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem ergaben sich Hinweise, dass an dem E-Bike technische Veränderung vorgenommen wurden, sodass hier Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde. Das E-Bike wurde sichergestellt.

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