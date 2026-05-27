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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schulen können bei Drachenbootmeisterschaft mitmachen

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots)

Schulen der Seenplatte aufgepasst: In diesem Jahr findet schon die 30. Drachenbootmeisterschaft statt, die die Polizeiinspektion Neubrandenburg gemeinsam mit dem Polizeisportverein 90 Neubrandenburg ausrichtet. Das Ganze ist ein Präventionsprojekt zum Motto "Sport statt Gewalt". Hauptziel: Jugendlichen soll das Potenzial von Teamsport in der Freizeit verdeutlicht werden.

Der große Wettkampftag ist dann am Freitag, 3. Juli 2026, von 08.30 Uhr bis etwa 13.30 Uhr am Reitbahnsee, Gelände der Wasserskianlage, in Neubrandenburg.

Jede Schule/Bildungseinrichtung kann mit einer oder auch mit mehreren Mannschaften pro Altersklasse starten. In einem Team können 16 - 20 Wettkämpfer paddeln, wobei immer mindestens sechs Mädchen in einem Boot eingesetzt werden sollen.

Gestartet wird in drei Altersklassen: Klassenstufen 7/8, Klassenstufen 9/10, Klassenstufen 11/12 bzw. 1.-3. Ausbildungsjahr. Jedes Team braucht zudem einen verantwortlichen Betreuer. Der darf auch gleichzeitig der Trommler sein, nicht aber einer der Paddler. Und eine weitere wichtige Voraussetzung: Alle Teilnehmer müssen - na klar - schwimmen können!

Das Startgeld für jedes angemeldete Boot beträgt 30 Euro und kann vor Ort bezahlt werden.

Während der gesamten Veranstaltungszeit findet auf dem Gelände der Wasserskianlage eine Berufsausbildungsmesse unter Beteiligung von Landes- und Bundesbehörden sowie Firmen der Region statt.

Wer teilnehmen möchte, schickt bitte bis zum 10. Juni 2026 eine formlose Teilnahmeanmeldung an folgende Mail: kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Anschließend werden weitere Informationen für den Wettkampftag verschickt.

Rückfragen bitte an:

Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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