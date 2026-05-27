Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Falscher Polizist soll tausende Euro ergaunert haben - Polizei sucht Zeugen

Zislow (ots)

Eine Seniorin aus dem Müritzkreis ist womöglich einem falschen Polizeibeamten zum Opfer gefallen. Die richtige Polizei fragt nun nach Hinweisen zu dem Geldabholer, der am Dienstag um die Mittagszeit in der Seestraße in Zislow unterwegs gewesen sein soll. Nach Aussage der Frau trug er weiße Kleidung, weitere Details konnte sie nicht nennen.

Im Prinzip ist die Masche recht "klassisch" abgelaufen: Bereits vor ein paar Tagen wurde die ältere Frau von einem angeblichen Polizeihauptmeister angerufen und darauf hingewiesen, dass angeblich Falschgeld im Umlauf sei. Auch ihre Hausbank sei vom Falschgeld betroffen. Die Frau sollte sich im Auftrag des Betrügers von ihrer Bank 7000 Euro auszahlen lassen und anschließend telefonisch die Seriennummern der Scheine durchgeben. So wolle der angebliche Polizist überprüfen, ob es sich um Falschgeld handle.

Die Frau kam der Bitte nach. Ebenso legte sie das Geld in einen Umschlag und versteckte es auf Wunsch des Anrufers in ihrer Hecke. Von dort holte es der Mann in weißer Kleidung gestern zur Mittagszeit ab.

Die Frau wurde später stutzig und erstattete heute bei einem echten Polizisten eine Anzeige. Das Geld ist natürlich weg.

Die echte Polizei würde niemals Menschen auffordern, Wertsachen oder Bargeld herauszugeben, um es vor Dieben zu schützen oder um herauszufinden, ob Falschgeld im Umlauf ist. Wer Zweifel hat, ob es sich am Telefon oder an der Haustür um einen echten Polizisten handelt, sollte unbedingt eigenständig das zuständige Polizeirevier oder den Notruf wählen. Nicht von einem Fremden am Telefon verbinden lassen!

Und so sehr diese Masche beim Lesen oder Hören abstrus klingt: Solche Betrüger gehen unglaublich professionell vor und können Menschen so überzeugen oder verängstigen, dass es absolut echt klingt und das Opfer tatsächlich glaubt, es unterstützt die Polizei bei den Ermittlungen.

Wer Hinweise auf einen verdächtigen Wagen oder Mann gestern Mittag in der Seestraße in Zislow geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Röbel unter 039931 / 848224.

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