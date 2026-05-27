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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl an VW Multivan im Ostseebad Wustrow

Ostseebad Wustrow (ots)

Am Sonntag, dem 24.05.2026, kam es im Zeitraum von etwa 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr im Fischländer Weg im Ostseebad Wustrow zu einem Diebstahl an einem abgestellten Fahrzeug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen demontierten und entwendeten bislang unbekannte Täter die Frontparksensoren eines weißen VW Multivan, der auf dem Parkplatz gegenüber dem Strandübergang 19 an der Landesstraße 21 abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer im genannten Zeitraum Personen beobachtet hat, die sich auffällig an dem weißen VW Multivan zu schaffen machten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 zu melden. Hinweise können zudem über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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