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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall auf der A 20 führt zu Straßensperrung

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Vormittag, 26. Mai 2026, erhielt die Polizei gegen 11:20 Uhr die Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg Ost.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-Jähriger die A 20 mit seinem Pkw in Richtung Stettin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Rentner nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei zogen sowohl er, als auch seine 73-jährige Beifahrerin, sich leichte Verletzungen zu, woraufhin sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Die A 20 war in Richtung Stettin für eine halbe Stunde voll- und anschließend bis 14:00 Uhr halbseitig gesperrt.

Bei den Fahrzeuginsassen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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