Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall auf der A 20 führt zu Straßensperrung

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Vormittag, 26. Mai 2026, erhielt die Polizei gegen 11:20 Uhr die Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg Ost.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-Jähriger die A 20 mit seinem Pkw in Richtung Stettin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Rentner nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei zogen sowohl er, als auch seine 73-jährige Beifahrerin, sich leichte Verletzungen zu, woraufhin sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Die A 20 war in Richtung Stettin für eine halbe Stunde voll- und anschließend bis 14:00 Uhr halbseitig gesperrt.

Bei den Fahrzeuginsassen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

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