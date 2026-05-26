Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Unfall auf der A 20 führt zu Straßensperrung
Neubrandenburg (ots)
Am heutigen Vormittag, 26. Mai 2026, erhielt die Polizei gegen 11:20 Uhr die Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg Ost.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-Jähriger die A 20 mit seinem Pkw in Richtung Stettin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Rentner nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei zogen sowohl er, als auch seine 73-jährige Beifahrerin, sich leichte Verletzungen zu, woraufhin sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.
Die A 20 war in Richtung Stettin für eine halbe Stunde voll- und anschließend bis 14:00 Uhr halbseitig gesperrt.
Bei den Fahrzeuginsassen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.
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