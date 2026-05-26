Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Saal - zwei Tatverdächtige gestellt
Saal (ots)
In der Nacht von Freitag (22.05.2026) auf Samstag (23.05.2026) wurde der Polizei gegen Mitternacht gemeldet, dass mehrere Personen offenbar versuchen, einen Zigarettenautomaten in der Hessenburger Straße in Saal aufzubohren. Nach Angaben einer Hinweisgeberin sollen insgesamt vier Personen an der Tat beteiligt gewesen sein, die anschließend vom Tatort flüchteten.
Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch Einsatzkräfte der Polizeireviere Ribnitz-Damgarten und Barth konnten zwei deutsche Tatverdächtige im Alter von jeweils 18 Jahren festgestellt werden. Sie stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.
Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung sowie zur weiteren kriminalistischen Tatortarbeit zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50 Euro geschätzt.
Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt. Zudem standen die beiden Personen unter Alkoholeinfluss. Die Atemalkoholmessungen ergaben Werte von 0,3 beziehungsweise 0,9 Promille.
Die Ermittlungen zu zwei weiteren bislang unbekannten Tatverdächtigen dauern an.
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