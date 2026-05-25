Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit der UBB

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 25.05.2026, gegen 15:45 Uhr kam es auf einem Bahnübergang in Karlshagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und dem Triebwagen der UBB. Der 88-jährige deutsche Fahrer des PKW Mazda überquerte den Bahnübergang bei geöffneter Schrankenanlage, übersah jedoch aus bisher ungeklärten Gründen die bereits rot anzeigende Lichtzeichenanlage. Während des Überquerens schlossen sich die Bahnschranken, so dass der Fahrzeugführer mit seinem PKW den Bahnübergang nicht mehr verlassen konnte. Trotz Bemühungen seitens des Fahrzeugführers und Unterstützung durch Zeugen, war es nicht möglich den PKW rechtzeitig von dem Bahnübergang zu entfernen und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem heranfahrenden Zug. Der Fahrzeugführer befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und wurde dabei leichtverletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der PKW Mazda war in der weiteren Folge nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt und der Bahnübergang sowie die angrenzende Straße waren für ca. eine Stunde gesperrt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet.

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