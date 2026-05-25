Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Trinwillershagen (ots)

Am 25.05.2026, gegen 13:40 Uhr kam es auf der L211 zwischen Bartelshagen II und der B105 zu einem Verkehrsunfall eines Pkw. Die 94-jährige deutsche Fahrzeugführerin aus Rostock befuhr mit ihrem Pkw Mazda die L211 aus Bartelshagen II kommend in Richtung B105. In einer Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Acker, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die Fahrerin und ihr 70-jähriger deutscher Beifahrer wurden durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Saal, Damgarten und Hermannshof geborgen. Die beiden Insassen wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Als Unfallursache wird unangepasst Geschwindigkeit angenommen und ist Teil der eingeleiteten Ermittlung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Für die Dauer der Versorgung der Verletzten, der Bergung des Pkw und der Unfallaufnahme war die L211 für ungefähr eine Stunde vollgesperrt.

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