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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Trinwillershagen (ots)

Am 25.05.2026, gegen 13:40 Uhr kam es auf der L211 zwischen 
Bartelshagen II und der B105 zu einem Verkehrsunfall eines Pkw.
Die 94-jährige deutsche Fahrzeugführerin aus Rostock befuhr mit ihrem
Pkw Mazda die L211 aus Bartelshagen II kommend in Richtung B105.
In einer Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, 
überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Acker, auf dem Dach 
liegend, zum Stillstand.
Die Fahrerin und ihr 70-jähriger deutscher Beifahrer wurden durch die
eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Saal, 
Damgarten und Hermannshof geborgen. Die beiden Insassen wurden in ein
umliegendes Krankenhaus verbracht.
Als Unfallursache wird unangepasst Geschwindigkeit angenommen und ist
Teil der eingeleiteten Ermittlung.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.
Für die Dauer der Versorgung der Verletzten, der Bergung des Pkw und 
der Unfallaufnahme war die L211 für ungefähr eine Stunde 
vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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