Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Polizei sucht 26-jährigen Mann im Bereich Siegen und bittet Bevölkerung um Mithilfe -#polsiwi
Siegen (ots)
Seit heute Nachmittag (10. Mai) sucht die Siegener Polizei einen 26-jährigen Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.
Kurz nach 14 Uhr erhielt die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Kenntnis darüber, dass sich der Mann vermutlich gegen 12:00 Uhr aus dem häuslichen Umfeld zu Fuß entfernt hat.
Es ist bekannt, dass er oftmals im Bereich Rosterberg (oberhalb Jung-Stilling-Krankenhaus) im Waldgebiet zu Fuß unterwegs ist. Sein derzeitiger Aufenthaltsbereich ist jedoch unbekannt.
Der 26-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:
- Ca. 180 cm groß
- Kräftigere Figur
- orange braune Haare
- kräftigen Vollbart
- Brille mit dickem schwarzen Rand
Er dürfte wie folgt bekleidet sein:
- Dunkelblaue Jeans
- Blaue Puma-Sneaker mit weißer Sohle
- Weißes T-Shirt
Der Vermisste hat einen grünen Klappstuhl dabei, den er auf dem Rücken wie einen Rucksack trägt.
Die Polizei fahndet nach dem 26-Jährigen mit starken Kräften. Suchhunde und ein Polizeihubschrauber sind alarmiert.
Die Polizei bittet darum, sich bei Antreffen der Person umgehend über den Polizeinotruf 110 oder die Amtsleitung 0271/7099-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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