PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht 26-jährigen Mann im Bereich Siegen und bittet Bevölkerung um Mithilfe -#polsiwi

Siegen (ots)

Seit heute Nachmittag (10. Mai) sucht die Siegener Polizei einen 26-jährigen Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Kurz nach 14 Uhr erhielt die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Kenntnis darüber, dass sich der Mann vermutlich gegen 12:00 Uhr aus dem häuslichen Umfeld zu Fuß entfernt hat.

Es ist bekannt, dass er oftmals im Bereich Rosterberg (oberhalb Jung-Stilling-Krankenhaus) im Waldgebiet zu Fuß unterwegs ist. Sein derzeitiger Aufenthaltsbereich ist jedoch unbekannt.

Der 26-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 180 cm groß
   - Kräftigere Figur
   - orange braune Haare
   - kräftigen Vollbart
   - Brille mit dickem schwarzen Rand

Er dürfte wie folgt bekleidet sein:

   - Dunkelblaue Jeans
   - Blaue Puma-Sneaker mit weißer Sohle
   - Weißes T-Shirt

Der Vermisste hat einen grünen Klappstuhl dabei, den er auf dem Rücken wie einen Rucksack trägt.

Die Polizei fahndet nach dem 26-Jährigen mit starken Kräften. Suchhunde und ein Polizeihubschrauber sind alarmiert.

Die Polizei bittet darum, sich bei Antreffen der Person umgehend über den Polizeinotruf 110 oder die Amtsleitung 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 13:53

    POL-SI: 55-Jähriger ohne Führerschein unterwegs - #polsiwi

    Siegen-Weidenau (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch (06.05.2026) stellte sich heraus, dass ein 55-Jähriger ohne Führerschein unterwegs war. Dieser wurde ihm bereits vor 35 Jahren entzogen. Im Rahmen einer Streifenfahrt sahen zwei Beamte gegen 13:45 Uhr einen grauen Opel mit einem augenscheinlich defekten Bremslicht. Die Polizisten entschieden sich daraufhin dazu, das Auto anzuhalten. Bei der anschließenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren