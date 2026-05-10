Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht 26-jährigen Mann im Bereich Siegen und bittet Bevölkerung um Mithilfe -#polsiwi

Siegen (ots)

Seit heute Nachmittag (10. Mai) sucht die Siegener Polizei einen 26-jährigen Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Kurz nach 14 Uhr erhielt die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Kenntnis darüber, dass sich der Mann vermutlich gegen 12:00 Uhr aus dem häuslichen Umfeld zu Fuß entfernt hat.

Es ist bekannt, dass er oftmals im Bereich Rosterberg (oberhalb Jung-Stilling-Krankenhaus) im Waldgebiet zu Fuß unterwegs ist. Sein derzeitiger Aufenthaltsbereich ist jedoch unbekannt.

Der 26-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 180 cm groß

- Kräftigere Figur

- orange braune Haare

- kräftigen Vollbart

- Brille mit dickem schwarzen Rand

Er dürfte wie folgt bekleidet sein:

- Dunkelblaue Jeans

- Blaue Puma-Sneaker mit weißer Sohle

- Weißes T-Shirt

Der Vermisste hat einen grünen Klappstuhl dabei, den er auf dem Rücken wie einen Rucksack trägt.

Die Polizei fahndet nach dem 26-Jährigen mit starken Kräften. Suchhunde und ein Polizeihubschrauber sind alarmiert.

Die Polizei bittet darum, sich bei Antreffen der Person umgehend über den Polizeinotruf 110 oder die Amtsleitung 0271/7099-0 zu melden.

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