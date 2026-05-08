PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei fahndet nach vermisster 16-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe - #polsiwi

Bad Laasphe / Siegen (ots)

Am Mittwoch (06.05.2026) wurde der Polizei in Siegen-Wittgenstein eine 16-Jährige als vermisst gemeldet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist das Mädchen bereits seit dem 30.04.2026 aus einer Wohngruppe in Bad Laasphe abgängig. Dort entfernte sie sich nach einem Gruppenabend in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie sich in der Vergangenheit schon Mal in Dortmund aufgehalten hat.

Bisherige Ermittlungen haben nicht zum Auffinden des Mädchens geführt, daher bittet die Polizei in Siegen-Wittgenstein nun um Ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen machen?

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - Kopftuch
   - weite Kleidung
   - ggf. schwarze Jacke

Bilder der 16-Jährigen können unter dem folgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/203244

Hinweise nimmt die Polizei über den Polizeinotruf 110 oder der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 13:53

    POL-SI: 55-Jähriger ohne Führerschein unterwegs - #polsiwi

    Siegen-Weidenau (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch (06.05.2026) stellte sich heraus, dass ein 55-Jähriger ohne Führerschein unterwegs war. Dieser wurde ihm bereits vor 35 Jahren entzogen. Im Rahmen einer Streifenfahrt sahen zwei Beamte gegen 13:45 Uhr einen grauen Opel mit einem augenscheinlich defekten Bremslicht. Die Polizisten entschieden sich daraufhin dazu, das Auto anzuhalten. Bei der anschließenden ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 13:52

    POL-SI: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht - #polsiwi

    Siegen-Geisweid (ots) - In der Straße "Am Hüttengraben" in Geisweid ist es am Donnerstag (07.05.2026) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 12 Uhr beobachtete ein Zeuge den Fahrer eines Renaults, der einen parkenden VW beim Vorbeifahren beschädigte. Anstatt den Unfall zu melden, entfernte sich der Renault-Fahrer von der Unfallstelle. Der Zeuge merkte sich ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:00

    POL-SI: Knapp 500EUR Beuteschaden nach Diebstahl in Drogeriemarkt - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - Am Donnerstag (07.05.2026) ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Marburger Straße in Kreuztal gekommen. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 18 Uhr eine 21-Jährige und eine 23-Jährige, die Waren in Taschen packten. Als die Frauen den Laden verließen, ohne die Produkte zu bezahlen, ging der Ladendetektiv ihnen nach. Seiner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren