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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 55-Jähriger ohne Führerschein unterwegs - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch (06.05.2026) stellte sich heraus, dass ein 55-Jähriger ohne Führerschein unterwegs war. Dieser wurde ihm bereits vor 35 Jahren entzogen.

Im Rahmen einer Streifenfahrt sahen zwei Beamte gegen 13:45 Uhr einen grauen Opel mit einem augenscheinlich defekten Bremslicht. Die Polizisten entschieden sich daraufhin dazu, das Auto anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 55-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß. Doch damit nicht genug. Im Gespräch mit dem Mann kam heraus, dass ihm sein Führerschein bereits 1991 entzogen wurde.

Dem 55-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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