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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer leerstehenden Gartenlaube

Demmin (ots)

Am 25.05.2026, gegen 09:00 Uhr informierten mehrere Hinweisgeber die 
Einsatzleitstelle über eine starke Rauchentwicklung in der 
Mozartstraße, in 17109 Demmin.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine 
leerstehende Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung brannte. Die 
Freiwillige Feuerwehr Demmin begann umgehend mit den Löscharbeiten 
und konnte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. 
Insgesamt waren 33 Kameraden im Einsatz. 
Nach ersten Erkenntnissen wird derzeit davon ausgegangen, dass die 
Gartenlaube durch bislang unbekannte Täter vorsätzlich in Brand 
gesetzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des 
Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen.
Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene 
Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.
Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen 
tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim 
Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-2540 oder der
Onlinewache der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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