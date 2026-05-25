Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer leerstehenden Gartenlaube

Demmin (ots)

Am 25.05.2026, gegen 09:00 Uhr informierten mehrere Hinweisgeber die Einsatzleitstelle über eine starke Rauchentwicklung in der Mozartstraße, in 17109 Demmin. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine leerstehende Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung brannte. Die Freiwillige Feuerwehr Demmin begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Insgesamt waren 33 Kameraden im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wird derzeit davon ausgegangen, dass die Gartenlaube durch bislang unbekannte Täter vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-2540 oder der Onlinewache der Polizei zu melden.

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